Sortir du Cadre JOURNÉE GRATUITE Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges
Sortir du Cadre JOURNÉE GRATUITE Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges dimanche 5 avril 2026.
Sortir du Cadre JOURNÉE GRATUITE
Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:30:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
JOURNÉE GRATUITE
En écho à la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Sortir du cadre vise à soutenir l’expression artistique et l’accompagnement des talents afin que chaque voix soit reconnue et valorisée.
Ainsi, vous pourrez découvrir des œuvres réalisées par des personnes autistes et assister à une projection en continu du court-métrage Regarde-moi de Fabrice Garcia-Carpintero, présent tout l’après-midi. .
Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
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English : Sortir du Cadre JOURNÉE GRATUITE
L’événement Sortir du Cadre JOURNÉE GRATUITE Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole
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