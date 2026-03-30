Sortir du Cadre JOURNÉE GRATUITE Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges

Sortir du Cadre JOURNÉE GRATUITE

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

JOURNÉE GRATUITE

En écho à la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Sortir du cadre vise à soutenir l’expression artistique et l’accompagnement des talents afin que chaque voix soit reconnue et valorisée.

Ainsi, vous pourrez découvrir des œuvres réalisées par des personnes autistes et assister à une projection en continu du court-métrage Regarde-moi de Fabrice Garcia-Carpintero, présent tout l’après-midi. .

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortir du Cadre JOURNÉE GRATUITE

L’événement Sortir du Cadre JOURNÉE GRATUITE Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole