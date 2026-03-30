Sortir du Cadre Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges

Sortir du Cadre

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-13 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-27

En écho à la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Sortir du cadre vise à soutenir l’expression artistique et l’accompagnement des talents afin que chaque voix soit reconnue et valorisée.

Ainsi, vous pourrez découvrir des œuvres réalisées par des personnes autistes et assister à une projection en continu du court-métrage Regarde-moi de Fabrice Garcia-Carpintero. .

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

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English : Sortir du Cadre

L’événement Sortir du Cadre Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole