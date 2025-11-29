SORTIR DU CADRE CHÂTEAU DE PORTET Portet-sur-Garonne

SORTIR DU CADRE

CHÂTEAU DE PORTET 1 Rue Robert Saintigny Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2026-01-19

fin : 2026-03-07

2026-01-19

Cette exposition est une invitation à la découverte, à la curiosité et à la liberté de créer.

Réalisée par les Ateliers d’arts portésiens et Terre à Portet de mains.

Sortir du cadre, c’est une invitation à la liberté. Celle d’explorer ce qui se trouve au-delà de nos repères habituels, de dépasser les limites, de transformer un geste, un regard, une idée. Chaque artiste des Ateliers d’Arts Portésiens et de l’association Terre à Portet de Mains, aborde ce thème à sa manière certains jouent avec les frontières physiques du cadre, explorant la matière, le volume ou l’espace ; d’autres s’en affranchissent plus symboliquement, en changeant de technique, de style ou de point de vue. .

English :

This exhibition is an invitation to discovery, curiosity and creative freedom.

