Sortir en famille | Eurêkoi Femmes inventrices Vron

Sortir en famille | Eurêkoi Femmes inventrices

180 Place du Friez Vron Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16

[Jeune public]

Comment nous vient l’idée d’une invention ?

Comment surgit l’étincelle ?

Comment surgit la lumière qui illumine les ténèbres ?

Le sens de l’observation me direz-vous.

L’envie de voir le monde comme il pourrait être et pas seulement comme il est.

Comment penser autrement les choses ?

Comment accepter d’être différent et en faire une force ?

La Compagnie du Créac’h et Le Ministère des Inventions invitent le public à la découverte de quelques inventeurs, inventrices et inventions qui ont transgressé le cours des choses, bousculé l’ordre établi pour apporter leur “grain de sel” à l’humanité…

Par la compagnie du Créach

Bon à savoir

A partir de 8 ans

Tarif 5€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/eurekoi-femmes-inventrices/

Spectacle à la salle des fêtes de Vron, place du Friez

[Jeune public]

Comment nous vient l’idée d’une invention ?

Comment surgit l’étincelle ?

Comment surgit la lumière qui illumine les ténèbres ?

Le sens de l’observation me direz-vous.

L’envie de voir le monde comme il pourrait être et pas seulement comme il est.

Comment penser autrement les choses ?

Comment accepter d’être différent et en faire une force ?

La Compagnie du Créac’h et Le Ministère des Inventions invitent le public à la découverte de quelques inventeurs, inventrices et inventions qui ont transgressé le cours des choses, bousculé l’ordre établi pour apporter leur “grain de sel” à l’humanité…

Par la compagnie du Créach

Bon à savoir

A partir de 8 ans

Tarif 5€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/eurekoi-femmes-inventrices/

Spectacle à la salle des fêtes de Vron, place du Friez .

180 Place du Friez Vron 80120 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[Young Audience]

How do we come up with the idea for an invention?

How does the spark arise?

How does the light illuminate the darkness?

A sense of observation, you might say.

The desire to see the world as it could be, not just as it is.

How can we think differently?

How can we accept being different and turn it into a strength?

The Compagnie du Créac?h and Le Ministère des Inventions invite the public to discover some of the inventors who have transgressed the course of things, shaken up the established order to bring their ?grain of salt? to humanity?

By Compagnie du Créach

Good to know

Ages 8 and up

Price: 5? person, free for under 16s

Reservations essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/eurekoi-femmes-inventrices/

Show at Vron village hall, place du Friez

L’événement Sortir en famille | Eurêkoi Femmes inventrices Vron a été mis à jour le 2026-03-19 par Baie de Somme 3 Vallées