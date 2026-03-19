Sortir en famille | Les empreintes de Jeanne Acheux-en-Vimeu

Sortir en famille | Les empreintes de Jeanne

01 Rue de la place Acheux-en-Vimeu Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

[Jeune public]

Jeanne c’est une dame, maintenant. Jeanne a un chez-elle, avec des meubles de dame dedans. Un secrétaire, une armoire, une horloge et une chaise. Mais chez Jeanne, il y a aussi une petite Jeanne, sa petite Jeanne, son enfance, au plus profond d’elle.

Main dans la main, elles vont partir à l’aventure, découvrir tous les paysages qui se cachent dans les tiroirs, derrière les portes et entre les boiseries.

Un spectacle qui invite à voir au delà des apparences, le beau de chez nous et la poésie du dehors.

Un spectacle qui propose d’écouter son petit soi et de parler aux arbres, aux êtres et aux choses.

Par la compagnie de l’Interlock

Bon à savoir

A partir de 5 ans

Tarif 5€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-empreintes-de-jeanne/

Rdv à la salle des fêtes d’Acheux-en -Vimeu

[Jeune public]

Jeanne c’est une dame, maintenant. Jeanne a un chez-elle, avec des meubles de dame dedans. Un secrétaire, une armoire, une horloge et une chaise. Mais chez Jeanne, il y a aussi une petite Jeanne, sa petite Jeanne, son enfance, au plus profond d’elle.

Main dans la main, elles vont partir à l’aventure, découvrir tous les paysages qui se cachent dans les tiroirs, derrière les portes et entre les boiseries.

Un spectacle qui invite à voir au delà des apparences, le beau de chez nous et la poésie du dehors.

Un spectacle qui propose d’écouter son petit soi et de parler aux arbres, aux êtres et aux choses.

Par la compagnie de l’Interlock

Bon à savoir

A partir de 5 ans

Tarif 5€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-empreintes-de-jeanne/

Rdv à la salle des fêtes d’Acheux-en -Vimeu .

01 Rue de la place Acheux-en-Vimeu 80210 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[Young audience]

Jeanne is a lady now. Jeanne has a home, with ladylike furniture in it. A secretary, a wardrobe, a clock and a chair. But Jeanne also has a little Jeanne, her little Jeanne, her childhood, deep inside her.

Hand in hand, they set off on an adventure, discovering all the landscapes hidden in the drawers, behind the doors and between the woodwork.

A show that invites us to look beyond appearances, to the beauty of home and the poetry of the outside world.

A show that invites us to listen to our inner selves and talk to trees, beings and things.

By the Interlock company

Good to know:

For ages 5 and up

Price: 5? per person, free for under 16s

Reservations essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-empreintes-de-jeanne/

Meeting point: Acheux-en-Vimeu village hall

L’événement Sortir en famille | Les empreintes de Jeanne Acheux-en-Vimeu a été mis à jour le 2026-03-19 par Baie de Somme 3 Vallées