SORTIR & JOUER Soirée sur le thème de l’automne Rue du Fresne Renazé

Rue du Fresne Médiathèque Renazé Mayenne
2025-09-19 19:30:00
2025-09-19
L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur , disait ce cher Albert (Camus).
Venez jouer et fleurir la médiathèque-ludothèque de Renazé vêtus aux couleurs de l’automne rouge, orange, jaune, marron…- pour la première soirée Sortir&Jouer de l’année !
Gratuit
2h
Soirée accompagnée d’un repas partagé
Informations 02 43 12 81 60 .
Rue du Fresne Médiathèque Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 12 81 60
English :
Autumn is a second spring where every leaf is a flower », said our dear Albert (Camus).
German :
Der Herbst ist ein zweiter Frühling, in dem jedes Blatt eine Blume ist », sagte der liebe Albert (Camus).
Italiano :
L’autunno è una seconda primavera dove ogni foglia è un fiore », diceva il nostro caro Albert (Camus).
Espanol :
El otoño es una segunda primavera donde cada hoja es una flor », decía nuestro querido Albert (Camus).
