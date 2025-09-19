SORTIR & JOUER Soirée sur le thème de l’automne Rue du Fresne Renazé

SORTIR & JOUER Soirée sur le thème de l’automne Rue du Fresne Renazé vendredi 19 septembre 2025.

SORTIR & JOUER Soirée sur le thème de l’automne

Rue du Fresne Médiathèque Renazé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur , disait ce cher Albert (Camus).

Venez jouer et fleurir la médiathèque-ludothèque de Renazé vêtus aux couleurs de l’automne rouge, orange, jaune, marron…- pour la première soirée Sortir&Jouer de l’année !

Gratuit

2h

Soirée accompagnée d’un repas partagé

Informations 02 43 12 81 60 .

Rue du Fresne Médiathèque Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 12 81 60

English :

Autumn is a second spring where every leaf is a flower », said our dear Albert (Camus).

German :

Der Herbst ist ein zweiter Frühling, in dem jedes Blatt eine Blume ist », sagte der liebe Albert (Camus).

Italiano :

L’autunno è una seconda primavera dove ogni foglia è un fiore », diceva il nostro caro Albert (Camus).

Espanol :

El otoño es una segunda primavera donde cada hoja es una flor », decía nuestro querido Albert (Camus).

L’événement SORTIR & JOUER Soirée sur le thème de l’automne Renazé a été mis à jour le 2025-08-28 par SUD MAYENNE