Sortir Journée poésie Encagnane Aix-en-Provence

Sortir Journée poésie

Samedi 21 mars 2026 de 14h30 à 0h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Cette journée célèbre la poésie sous toutes ses formes. Laissez-vous porter par ce programme dédié aux mots. (Lectures poétiques, Lectures en musique, chants théâtralisés, textes et Qi Qong, musique.)

Quand les vers s’entrelacent et que les voix s’élèvent. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

English :

This day celebrates poetry in all its forms. Let yourself be carried away by this program dedicated to words (poetry readings, readings to music, theatrical songs, texts and Qi Qong, music)

