SORTIR LA TEMPETE DU VERRE – L’AQUEDUC Dardilly vendredi 28 novembre 2025.

Il y a longtemps ici, enfin là-bas, au bord de la rivière Gatineau, il y avait un village. Avec des gens, de de la vie, des histoires. Un jour un barrage fut construit à cet endroit-là, engloutissant tout ça. Scrutant le passé des paysages où il vit Stephane Guertin ranime aujourd’hui la mémoire de ce lieu disparu, à travers l’histoire d’Anne et de sa famille qui, face à bouleversement, aura dû se réinventer. Entre débrouillardises, petits arrangements et loyauté à ce qui nous construit, nous suivons avec drôlerie et tendresse leurs aventures et, à travers eux, nous explorons le poids des souvenirs individuels et de la mémoire collective.Figure reconnue de la scène francophone au Canada, Stephane Guertin est un créateur touche-à-tout qui sait allier humour et poésie pour toucher au cœur. Son récit nous parle d’un continent et d’un temps lointains et pourtant, c’est la force de son art, parvient à nous toucher dans ce que nous avons de plus intime.

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly 69