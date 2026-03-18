Sortir par la porte, (une tentative d’évasion) Thionville

Sortir par la porte, (une tentative d’évasion)

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mercredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-02 15:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-02

Juan Ignacio Tula a fait de la roue Cyr, un imposant cerceau de métal, son partenaire de cirque. Jusqu’à réaliser qu’il s’y est enfermé.

Dans Sortir par la porte, une tentative d’évasion , Juan Ignacio Tula revisite et partage un souvenir d’adolescence. Il a été pendant une longue période enfermé dans un centre de désintoxication à Buenos Aires. Au cœur de ce tourbillon de souvenirs, que le passé et le présent se mêlent sous forme d’autofiction. Juan essaiera de trouver alors la meilleure issue, dévoilant son histoire avec autodérision et une énergie vibrante, exprimant ainsi toute la sensibilité de son vécu.

Pour la première fois, il parle de la cure de désintoxication qui a marqué son adolescence, et nous raconte son évasion … avec sa roue bien sûr mais aussi des mots, de la musique et de la vidéo. Un récit total.

Distribution et production

conception, interprétation Juan Ignacio Tula

mise en scène Mara Bijeljac, Juan Ignacio Tula

dramaturgie Mara Bijeljac

texte Hakim Bah

création musique, son Arthur B. Gillette

son, mixage Harold Kabalo

création, régie vidéo Claire Willemann, Yann Philippe

lumière Jérémie Cusenier

régie générale Celia Idir

regard extérieur Andrea Petit-Friedrich

administration Anne Delépine

Production, diffusion Kevin Gabriel FricotTout public

18 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

Juan Ignacio Tula has made the Cyr wheel, an imposing metal hoop, his circus partner. Until he realized he had locked himself in.

In Sortir par la porte, une tentative d’évasion , Juan Ignacio Tula revisits and shares a memory from his adolescence. For a long time, he was locked up in a detox center in Buenos Aires. At the heart of this whirlwind of memories, past and present intertwine in the form of autofiction. Juan tries to find the best way out, revealing his story with self-mockery and vibrant energy, expressing all the sensitivity of his experience.

For the first time, he talks about the rehab that marked his adolescence, and recounts his escape ? with his wheel, of course, but also with words, music and video. A total narrative.

Distribution and production

conception, interpretation Juan Ignacio Tula

stage direction Mara Bijeljac, Juan Ignacio Tula

dramaturgy Mara Bijeljac

text Hakim Bah

music and sound Arthur B. Gillette

sound, mixing Harold Kabalo

video design Claire Willemann, Yann Philippe

lighting Jérémie Cusenier

stage manager Celia Idir

outside view Andrea Petit-Friedrich

administration Anne Delépine

Production, diffusion Kevin Gabriel Fricot

L’événement Sortir par la porte, (une tentative d’évasion) Thionville a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME