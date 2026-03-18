Sortir par la porte, (une tentative d’évasion) Thionville
Sortir par la porte, (une tentative d’évasion) Thionville mercredi 1 avril 2026.
Sortir par la porte, (une tentative d’évasion)
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Mercredi 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-02 15:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-02
Juan Ignacio Tula a fait de la roue Cyr, un imposant cerceau de métal, son partenaire de cirque. Jusqu’à réaliser qu’il s’y est enfermé.
Dans Sortir par la porte, une tentative d’évasion , Juan Ignacio Tula revisite et partage un souvenir d’adolescence. Il a été pendant une longue période enfermé dans un centre de désintoxication à Buenos Aires. Au cœur de ce tourbillon de souvenirs, que le passé et le présent se mêlent sous forme d’autofiction. Juan essaiera de trouver alors la meilleure issue, dévoilant son histoire avec autodérision et une énergie vibrante, exprimant ainsi toute la sensibilité de son vécu.
Pour la première fois, il parle de la cure de désintoxication qui a marqué son adolescence, et nous raconte son évasion … avec sa roue bien sûr mais aussi des mots, de la musique et de la vidéo. Un récit total.
Distribution et production
conception, interprétation Juan Ignacio Tula
mise en scène Mara Bijeljac, Juan Ignacio Tula
dramaturgie Mara Bijeljac
texte Hakim Bah
création musique, son Arthur B. Gillette
son, mixage Harold Kabalo
création, régie vidéo Claire Willemann, Yann Philippe
lumière Jérémie Cusenier
régie générale Celia Idir
regard extérieur Andrea Petit-Friedrich
administration Anne Delépine
Production, diffusion Kevin Gabriel FricotTout public
18 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
Juan Ignacio Tula has made the Cyr wheel, an imposing metal hoop, his circus partner. Until he realized he had locked himself in.
In Sortir par la porte, une tentative d’évasion , Juan Ignacio Tula revisits and shares a memory from his adolescence. For a long time, he was locked up in a detox center in Buenos Aires. At the heart of this whirlwind of memories, past and present intertwine in the form of autofiction. Juan tries to find the best way out, revealing his story with self-mockery and vibrant energy, expressing all the sensitivity of his experience.
For the first time, he talks about the rehab that marked his adolescence, and recounts his escape ? with his wheel, of course, but also with words, music and video. A total narrative.
Distribution and production
conception, interpretation Juan Ignacio Tula
stage direction Mara Bijeljac, Juan Ignacio Tula
dramaturgy Mara Bijeljac
text Hakim Bah
music and sound Arthur B. Gillette
sound, mixing Harold Kabalo
video design Claire Willemann, Yann Philippe
lighting Jérémie Cusenier
stage manager Celia Idir
outside view Andrea Petit-Friedrich
administration Anne Delépine
Production, diffusion Kevin Gabriel Fricot
L’événement Sortir par la porte, (une tentative d’évasion) Thionville a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME