Sortze tailerra-atelier créatif en basque Rue de la gare Saint-Jean-Pied-de-Port

Sortze tailerra-atelier créatif en basque

Rue de la gare Médiathèque de Garazi-Baigorri Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Euskararen urtaroaren karietara, Christelle Landart-ek sortze tailer bat animatzen du. Arratsalde batez, zure mini-liburua asmatu eta gauzatu Educenjeu elkartearekin ikasi nola paperra pleatu eta orrialdeak idatzi eta apaindu. Sormena landu, goxatu eta lasaitu ! Denentzat, 8 urtetik goiti. Euskaraz bakarrik

Dans le cadre d’Euskararen urtaroa, Christelle Landart anime un atelier créatif en basque à la médiathèque de Garazi-Baigorri. Venez réaliser votre mini-livre avec l’association Educenjeu apprenez comment plier le papier puis écrivez vos textes et illustrez vos pages. Une activité propice à la détente et à la créativité ! Pour tous, à partir de 8 ans. En euskara uniquement .

Rue de la gare Médiathèque de Garazi-Baigorri Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 34 76 mediatheque.garazibaigorri@communaute-paysbasque.fr

English : Sortze tailerra-atelier créatif en basque

German : Sortze tailerra-atelier créatif en basque

Italiano :

Espanol : Sortze tailerra-atelier créatif en basque

L’événement Sortze tailerra-atelier créatif en basque Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Pays Basque