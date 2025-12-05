SOS Cyber : aide informatique individuelle Bibliothèque François Villon Paris
SOS Cyber : aide informatique individuelle Bibliothèque François Villon Paris vendredi 5 décembre 2025.
Deux vendredis par mois par créneaux de 45 minutes entre 14h et 16h, dans la salle d’animation, 2ème étage
Deux mercredis par mois
par créneaux de 45 minutes entre 10h et 12h, dans la salle informatique, sous-sol
Sur rendez-vous, inscriptions (un mois avant la date de la séance) auprès de la bibliothèque.
Prochaines séances :
- Vendredi 5 décembre, à partir de 14h
- Mercredi 10 décembre, à partir de 10h
- Vendredi 9 janvier, à partir de 14h
- Vendredi 23 janvier, à partir de 14h
- Mercredi 28 janvier, à partir de 10h
- Vendredi 6 février, à partir de 14h
- Mercredi 11 février, à partir de 10h
- Vendredi 20 février, à partir de 14h
- Vendredi 6 mars, à partir de 14h
- Mercredi 11 mars, à partir de 10h
- Vendredi 20 mars, à partir de 14h
Deux fois par mois, les mercredis et les vendredis, nous vous proposons une aide individuelle en informatique : ordinateur, tablette, logiciels, etc.
gratuit Public adultes.
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-francois-villon-1722 +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon