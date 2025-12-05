SOS Cyber : aide informatique individuelle Bibliothèque François Villon Paris

Deux vendredis par mois par créneaux de 45 minutes entre 14h et 16h, dans la salle d’animation, 2ème étage

Deux mercredis par mois

par créneaux de 45 minutes entre 10h et 12h, dans la salle informatique, sous-sol

Sur rendez-vous, inscriptions (un mois avant la date de la séance) auprès de la bibliothèque.

Prochaines séances :



Vendredi 5 décembre, à partir de 14h

Mercredi 10 décembre, à partir de 10h

Vendredi 9 janvier, à partir de 14h

Vendredi 23 janvier, à partir de 14h

Mercredi 28 janvier, à partir de 10h

Vendredi 6 février, à partir de 14h

Mercredi 11 février, à partir de 10h

Vendredi 20 février, à partir de 14h

Vendredi 6 mars, à partir de 14h

Mercredi 11 mars, à partir de 10h

Vendredi 20 mars, à partir de 14h

Deux fois par mois, les mercredis et les vendredis, nous vous proposons une aide individuelle en informatique : ordinateur, tablette, logiciels, etc.

gratuit Public adultes.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-francois-villon-1722 +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon