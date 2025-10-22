SOS Détresse-émancipation Loguivy-Plougras
SOS Détresse-émancipation
10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-22 20:00:00
fin : 2025-10-22
Choutroute et Eponge répondent au standard téléphonique de SOS détresse… Allô ? A l’endroit où se loge la sidération, les clown.es décalent ce qui est figé.
Tout public, enfants accompagnés. .
10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05
