SOS le concert solidaire pour sauver des vies en mer Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

SOS le concert solidaire pour sauver des vies en mer Le Dôme Marseille 4e Arrondissement samedi 25 octobre 2025.

SOS le concert solidaire pour sauver des vies en mer

Samedi 25 octobre 2025 de 19h à 23h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25 23:00:00

Date(s) :

2025-10-25

SOS Le concert solidaire pour sauver des vies en mer est de retour !

SOS Le concert solidaire pour sauver des vies en mer est de retour !



Dans un contexte marqué par le repli sur soi et par la multiplication d’attaques contre l’action humanitaire, le concert solidaire pour sauver des vies en mer revient comme un symbole de résistance et de solidarité. Après deux éditions à guichets fermés ayant rassemblé plus de 13 000 spectateurs.trices et permis de collecter 210 000 euros au profit de SOS MEDITERRANEE, cette troisième édition se tiendra le 25 octobre 2025 au Dôme de Marseille, pour réaffirmer haut et fort les valeurs d’humanité et d’entraide.

À l’initiative de la Fédération des Mutuelles de France, et avec le soutien de la Ville de Marseille, cet événement a pour double objectif de sensibiliser le public à la crise humanitaire en Méditerranée centrale et de collecter 150 000 euros, soit le coût d’une semaine de mission de sauvetage en mer à bord de l’Ocean Viking, le navire-ambulance de SOS MEDITERRANEE.



Une programmation inédite menée par Zamdane



Fidèle soutien de SOS MEDITERRANEE, le rappeur marseillais Zamdane sera une nouvelle fois au rendez-vous. Pour cette troisième édition, il réunira sur scène plusieurs invité.es de renom et promet une performance rap inédite, à la croisée de l’engagement et de la musique. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

SOS ? The solidarity concert to save lives at sea is back!

German :

SOS? Das Solidaritätskonzert zur Rettung von Leben auf See ist wieder da!

Italiano :

SOS? Torna il concerto di solidarietà per salvare vite in mare!

Espanol :

SOS ? ¡Vuelve el concierto solidario para salvar vidas en el mar!

L’événement SOS le concert solidaire pour sauver des vies en mer Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille