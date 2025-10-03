SOS, livres en péril Quartier Livres La Clayette

SOS, livres en péril Vendredi 3 octobre, 15h30 Quartier Livres Saône-et-Loire

A partir de 10 ans

Début : 2025-10-03T15:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

Fin : 2025-10-03T15:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

Comment sauver une BD ou un album !

Venez avec un ou 2 BD ou album endommagés pour apprendre des techniques simples de réparation. Démonstration assurée à l’aide de nos propres documents à réparer.

Quartier Livres 1b Impasse du Vieux Moulin, 71800 La Clayette, France La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385265893 https://www.bibliotheques-en-brionnais.net/index/index/id_profil/60

