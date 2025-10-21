SOS Numérique Bonnat

Le chai Bonnat Creuse

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-28

2025-10-21 2025-10-28

Des créneaux dédiés pour toutes vos questions sur les outils numériques.

Ordinateurs, smartphones, e-mail, sites web divers notre médiatrice numérique est à votre écoute.

Gratuit, sur rendez-vous

–> Le Chai .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

