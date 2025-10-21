SOS Numérique Bonnat
SOS Numérique Bonnat mardi 21 octobre 2025.
Le chai Bonnat Creuse
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-28
2025-10-21 2025-10-28
Des créneaux dédiés pour toutes vos questions sur les outils numériques.
Ordinateurs, smartphones, e-mail, sites web divers notre médiatrice numérique est à votre écoute.
Gratuit, sur rendez-vous
–> Le Chai .
Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
