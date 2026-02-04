SOS numérique Breteil

SOS numérique

2/4 Rue Joseph Berree Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 16:30:00

fin : 2026-03-06 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Besoin d’un coup de main avec le numérique?

La médiathèque vous propose un temps d’accompagnement pour répondre à vos questions et vous aider, sous forme de rendez-vous individuels de 30 minutes.

Le 1er vendredi du mois entre 16h30 et 18h, avec ou sans rendez-vous (dans la limite des places disponibles).

Tout public. Gratuit, sur rendez-vous. .

2/4 Rue Joseph Berree Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 09 89

