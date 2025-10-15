SOS TECH à QJ QJ – Quartier Jeunes Paris
SOS TECH à QJ QJ – Quartier Jeunes Paris mercredi 15 octobre 2025.
Faire grandir la place des femmes dans la tech et les métiers numériques.
Un temps de sensibilisation aux enjeux de
l’inclusion des femmes dans la tech et aux inégalités persistantes dans ce
secteur, suivi d’une découverte de la diversité des carrières possibles dans
l’écosystème de la tech et d’un temps de réflexion en petits groupes sur les
actions à mettre en place pour favoriser l’insertion et la réussite des femmes
dans la tech !
Si les métiers numériques et les enjeux
d’inclusion femmes/hommes vous intéressent, cet atelier est fait pour vous
!
Dans le cadre de la 9ème semaine parisienne de lutte contre les discriminations le Quartier Jeunes vous propose une programmation exceptionnelle !
Le mercredi 15 octobre 2025
de 13h30 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-15T16:30:00+02:00
fin : 2025-10-15T19:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-15T13:30:00+02:00_2025-10-15T16:30:00+02:00
QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris