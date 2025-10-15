SOS TECH à QJ QJ – Quartier Jeunes Paris

SOS TECH à QJ QJ – Quartier Jeunes Paris mercredi 15 octobre 2025.

Faire grandir la place des femmes dans la tech et les métiers numériques.

Un temps de sensibilisation aux enjeux de

l’inclusion des femmes dans la tech et aux inégalités persistantes dans ce

secteur, suivi d’une découverte de la diversité des carrières possibles dans

l’écosystème de la tech et d’un temps de réflexion en petits groupes sur les

actions à mettre en place pour favoriser l’insertion et la réussite des femmes

dans la tech !

Si les métiers numériques et les enjeux

d’inclusion femmes/hommes vous intéressent, cet atelier est fait pour vous

!

Dans le cadre de la 9ème semaine parisienne de lutte contre les discriminations le Quartier Jeunes vous propose une programmation exceptionnelle !

Le mercredi 15 octobre 2025

de 13h30 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T16:30:00+02:00

fin : 2025-10-15T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-15T13:30:00+02:00_2025-10-15T16:30:00+02:00

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris