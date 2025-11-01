Sosie² Glob Théâtre Bordeaux

Sosie² 14 – 16 janvier 2026 Glob Théâtre Gironde

de 6 à 18€; 8€ avec la carte jeune Bordeaux-Métropole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-14T20:00:00 – 2026-01-14T21:30:00

Fin : 2026-01-16T20:00:00 – 2026-01-16T21:30:00

Mathieu Ehrhard, Vincent Jouffroy, Edouard Bonnet

Collectif Vivarium

À la veille d’une élection cruciale, la candidate qui caracole en tête de tous les sondages meurt empoisonnée. Il faut donc la remplacer, dans l’urgence et en secret : sosie, hologramme, fantôme ou sandwich au bacon, toutes les options sont envisagées…

Cette comédie déjantée joue avec le pouvoir, l’illusion et le mensonge, entre effeuillage burlesque et références cartoonesques. Née d’une envie furieuse de jeu et de doutes politiques, elle tente (en toute modestie) de sauver l’humanité par le travestissement et l’absurde. À travers cette fable cocasse, le Collectif Vivarium s’amuse des mécanismes de représentation politique, en jouant avec nos fantasmes collectifs, pour explorer la fragilité de nos croyances et rire, peut-être, de ce que nous appelons pompeusement «vérité».

« Cette création naît de la nécessité de questionner l’obsession contemporaine de l’authenticité et les illusions du pouvoir. En revêtant un costume, que fuit-on de nous-mêmes ? » – Collectif Vivarium

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine

