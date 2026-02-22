Sosie² Théâtre Théâtre de Thouars Thouars

Sosie² Théâtre

A la veille d’une élection politique cruciale, la candidate en tête dans les sondages meurt empoisonnée… Les échéances électorales sont là, l’ultime débat télévisé approche et les électeurs sont chauffés à blanc, il faut la remplacer au plus vite et dans le plus grand secret ! Entre jeu de pouvoir et faux semblant, cette comédie déjantée -qui mélange différents univers empruntant les codes du cabaret et du cartoon- explore l’illusion d’authenticité et la constante mise en abyme des identités. .

Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

On the eve of a crucial political election, the leading candidate in the polls dies poisoned? Between power plays and false pretenses, this wacky comedy mixes different universes and borrows the codes of cabaret and cartoon.

