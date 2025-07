Sosies Music Hall Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe

La Duthée Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-22 19:30:00

fin : 2025-08-22 21:00:00

2025-08-22

Représentation théâtrale par la Compagnie La Part de l’Ombre

Une comédie en musique pour 15 comédiens et 3 musiciens amateurs et professionnels! Après des mois de préparation démarrent les répétitions d’un projet d’envergure, “Sosies Music Hall”. Au casting, les sosies de Serge Lama, Claude François, Florent Pagny, Dalida, Orelsan, Régine, Giedré, Véronique Sanson… Dans cette troupe éphémère, les rivalités font rage, tandis que la précarité financière du secteur culturel fait trembler le projet. L’arrivée du patron, Johnny Holiday, pourra-t’elle sauver la mise ? ‍Une création pour le festival Le Champ des Possibles, mêlant 15 comédiens et musiciens amateurs du territoire et 3 professionnels. Une troupe éphémère qui a développé ce projet dans le cadre du parcours « stage d’interprétation théâtrale adulte » de mars à août 2025. ‍Musiques et chansons live. Ecriture de plateau, d’après les improvisations faites lors des répétitions, lors d’un stage d’interprétation.

Tout public, conseillé à partir de 8 ans.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

La Duthée Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

