Sosies Théâtre de la rue de belleville Nantes

Sosies Théâtre de la rue de belleville Nantes vendredi 6 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 21:00 – 22:30

Gratuit : non payant tarif plein : 22€tarif réduit : 17€tarif carte blanche : 12€ Adulte

Momo, sosie de Serge Gainsbourg, n’a qu’une obsession : être reconnu, au moins dans son quartier. Quand il découvre à la boulangerie une affiche annonçant que Little Johnny Rock, le Johnny Halliday local, chantera à la discothèque.. c’est le couteau dans la plaie !Une histoire de voisinage peu commune inspirée de faits réels.Rémi De Vos livre un texte drôle, touchant et poétique sur notre monde en quête d’identité et de reconnaissance.Texte de Rémi de VosMise en scène de Régis FloresAvec Mathilde Banderly, Thomas Fazio, Régis Flores, Mehdi Lecourt et Flore-Vannier-Moreau

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100