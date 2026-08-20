Sosies Théâtre de la rue de belleville Nantes
jeudi 31 décembre 2026 · Théâtre de la rue de belleville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-31 21:30 – 23:00
Gratuit : non 39€ Adulte
Et si le seul moyen d’échapper à son destin était d’adopter celui d’un autre ?Qu’ils l’ai déjà trouvé ou qu’ils le cherchent encore, 5 personnages à l’âme éclopée apprennent à se connaître tout en cherchant des issues, plus ou moins rock’n’roll, pour s’extraire de leur solitude, ou simplement de leur immeuble…Une histoire drôle, amère et sans retenue, qui donne un bon coup de 33 tours dans le politiquement correct.Texte de Rémi de VosMise en scène de Régis FloresAvec Mathilde Banderly, Thomas Fazio, Régis Flores, Mehdi Lecourt et Flore-Vannier-Moreau
Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100
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