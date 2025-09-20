Sossam Un rêve magique | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Samedi 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20 21:50:00

2025-09-20

Venez voir Sossam dans son spectacle « Un rêve magique » à la Comédie des Volcans.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Sossam in his show « Un rêve magique » at the Comédie des Volcans.

German :

Besuchen Sie Sossam in seiner Show « Un rêve magique » (Ein magischer Traum) in der Comédie des Volcans.

Italiano :

Venite a vedere Sossam nel suo spettacolo « Un rêve magique » alla Comédie des Volcans.

Espanol :

Venga a ver a Sossam en su espectáculo « Un rêve magique » en la Comédie des Volcans.

L’événement Sossam Un rêve magique | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-03-26 par Clermont Auvergne Volcans