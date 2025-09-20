Sossam Un rêve magique | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Sossam Un rêve magique | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.
Puy-de-Dôme
Sossam Un rêve magique | Comédie des Volcans Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 20:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Pour Sossam, la magie est un art qu’il déploie avec une dextérité qui relève du génie.
.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire
Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
For Sossam, magic is an art he deploys with a dexterity that borders on genius.
German :
Für Sossam ist die Zauberei eine Kunst, die er mit einer Geschicklichkeit ausübt, die an Genialität grenzt.
Italiano :
Per Sossam, la magia è un’arte che esegue con una destrezza che sfiora il genio.
Espanol :
Para Sossam, la magia es un arte que ejecuta con una destreza que roza la genialidad.
L’événement Sossam Un rêve magique | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2024-12-31 par Clermont Auvergne Volcans