Sossam Un rêve magique | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Sossam Un rêve magique | Comédie des Volcans

Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Samedi 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Pour Sossam, la magie est un art qu’il déploie avec une dextérité qui relève du génie.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire

Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

For Sossam, magic is an art he deploys with a dexterity that borders on genius.

German :

Für Sossam ist die Zauberei eine Kunst, die er mit einer Geschicklichkeit ausübt, die an Genialität grenzt.

Italiano :

Per Sossam, la magia è un’arte che esegue con una destrezza che sfiora il genio.

Espanol :

Para Sossam, la magia es un arte que ejecuta con una destreza que roza la genialidad.

L’événement Sossam Un rêve magique | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2024-12-31 par Clermont Auvergne Volcans