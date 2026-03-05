SOTAK SAMBA CLUB invite Karla da Silva – BATUK ! LA PETITE HALLE Paris Dimanche 8 mars, 20h00 8/10/12/15€

En préparation de son prochain album attendu pour 2026, Karla da Silva présente sur la scène de La Petite Halle son nouveau projet en création, « Batuk »:

Samba de roda à La Petite Halle !

*“Samba de Roda”, le “Samba Chula”, le “Samba de terreiro” et les chants de Caboclo = Le samba, avant la samba !

« Si « Sotak » explorait la diversité, « Batuk » plonge dans l’origine.

C’est un retour aux fondations de la Samba. Une plongée dans la force ancestrale des voix et des tambours afro-brésiliens. Inspiré par le “Samba de Roda”, le “Samba Chula”, le “Samba de terreiro” et les chants de Caboclo, manifestations matricielles et précurseuses du Samba tel que nous le connaissons aujourd’hui. Le concert crée un pont entre le Brésil et les traditions de la diaspora africaine au Brésil, révélant le rythme vivant qui anime le corps et l’âme.

Sur scène, Karla et son groupe entraînent le public dans une expérience intense et spirituelle, où la tradition et les chants des esclaves noirs à partir du XVIe siècle se retrouvent dans le rythme, la poésie et la célébration d’un cercle vibrant de voix, de tambours et de danses. C’est une invitation au public pour une immersion dans les racines de la culture afro-brésilienne, dans un spectacle vibrant, sensoriel et universel.

Line up :

Karla da Silva : chant lead et percussions

Gabriel Marques: viola

James Müller : percussions

Menandro : percussions

Anne caporal : chant et percs.

Naia Sotolongo : chant et percs.

+ participation spéciales !

et DJ Cucurucho avec un set mix do Brasil muito quente !!

️ TARIFS : 8/10/12/15€

[https://www.billetweb.fr/sotak-samba-club-invite-karla-da-silva-dimanche-08-03-2026-a-la-petite-halle](https://www.billetweb.fr/sotak-samba-club-invite-karla-da-silva-dimanche-08-03-2026-a-la-petite-halle)

ACCÈS

La Petite Halle – Parc de la Villette

211 Avenue Jean Jaurès, Paris 19ᵉ

M(5) : Porte de Pantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-08T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T23:59:00.000+01:00

LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris



