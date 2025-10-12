Sotak Samba Club invite Karla da Silva LA PETITE HALLE Paris

Sotak Samba Club invite Karla da Silva LA PETITE HALLE Paris Dimanche 12 octobre, 19h00 10/15€

Karla da Silva revient à SOTAK SAMBA CLUB à La Petite Halle ! Roda de samba – Roda de bamba !

Le public parisien connaît déjà l’ambiance conviviale et déchaînée qui règne lors de ces rendez-vous et rodas de samba.

On accueille à tour de rôle, les meilleurs artistes de la Samba.

Artistes en tournée, d’ici ou d’ailleurs, attendez-vous au meilleur du genre, toujours assuré par la programmation soignée de Soraya Camillo – Sotak Musik.

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle

Attenant à la Grande Halle de la Villette

211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Billetterie

[https://www.billetweb.fr/sotak-samba-club-invite-karla-da-silva-dimanche-12-octobre-2025-roda-de-samba-a-la-petite-halle](https://www.billetweb.fr/sotak-samba-club-invite-karla-da-silva-dimanche-12-octobre-2025-roda-de-samba-a-la-petite-halle)

Pré-ventes : 10€

Sur Place : 15€

Horaires : 19h à 23h45

Possibilité de se restaurer sur place

PROGRAMMATION

Roda de samba avec:

Karla da Silva : chant

Breno Viricimo : guitare

Hatyla Gabriel : cavaquinho

BocaRum : percussions

Kayodê Encarnaçao: percussions

+ DJ SET

A propos de Karla da Silva :

Adoré par son public depuis qu’elle a fait son apparition à Paris,

Karla Silva se démarque par sa voix puissante, façonnée là où elle a grandit, à Madureira , un des berceaux de la samba carioca, où siègent deux grandes écoles de samba : Portela et Império Serrano, mais aussi dans les nuits du quartier bohème de Lapa .

Issue de la nouvelle génération de chanteuses de samba venue des quartiers populaires de Rio de Janeiro, Karla compte plusieurs prix et disques à son actif dont un nouvel album récemment paru et acclamé par Songlines, Libération et bien d’autres !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-12T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-12T23:59:00.000+02:00

