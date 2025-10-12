Sotak Samba Club invite Karla da Silva La Petite Halle Paris

Sotak Samba Club invite Karla da Silva La Petite Halle Paris dimanche 12 octobre 2025.

Le public parisien connaît déjà l’ambiance conviviale et déchaînée qui règne lors de ces rendez-vous et rodas de samba.

On accueille à tour de rôle, les meilleurs artistes de la Samba.

Artistes en tournée, d’ici ou d’ailleurs, attendez-vous au meilleur du genre, toujours assuré par la programmation soignée de Soraya Camillo – Sotak Musik.

Roda de samba avec:

Karla da Silva : chant

Breno Viricimo : guitare

Hatyla Gabriel : cavaquinho

BocaRum : percussions

Kayodê Encarnaçao: percussions

+ DJ SET

A propos de Karla da Silva :

Adoré par son public depuis qu’elle a fait son apparition à Paris,

Karla Silva se démarque par sa voix puissante, façonnée là où elle a grandit, à Madureira , un des berceaux de la samba carioca, où siègent deux grandes écoles de samba : Portela et Império Serrano, mais aussi dans les nuits du quartier bohème de Lapa .Issue de la nouvelle génération de chanteuses de samba venue des quartiers populaires de Rio de Janeiro, Karla compte plusieurs prix et disques à son actif dont un nouvel album récemment paru et acclamé par Songlines, Libération et bien d’autres !

Karla da Silva revient à SOTAK SAMBA CLUB à La Petite Halle ! Roda de samba – Roda de bamba !

Le dimanche 12 octobre 2025

de 19h00 à 00h00

payant

Pré-ventes : 10€ (quantité limitée)

Tarif sur place : 15€

Tout public.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l'année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

