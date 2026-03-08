Sotak Samba Club invite Karla da Silva La Petite Halle Paris

« Si « Sotak » explorait la diversité, « Batuk » plonge dans l’origine.

C’est un retour aux fondations de la Samba. Une plongée dans la force ancestrale des voix et des tambours afro-brésiliens. Inspiré par le “Samba de Roda”, le “Samba Chula”, le “Samba de terreiro” et les chants de Caboclo, manifestations matricielles et précurseuses du Samba tel que nous le connaissons aujourd’hui. Le concert crée un pont entre le Brésil et les traditions de la diaspora africaine au Brésil, révélant le rythme vivant qui anime le corps et l’âme.

Sur scène, Karla et son groupe entraînent le public dans une expérience intense et spirituelle, où la tradition et les chants des esclaves noirs à partir du XVIe siècle se retrouvent dans le rythme, la poésie et la célébration d’un cercle vibrant de voix, de tambours et de danses. C’est une invitation au public pour une immersion dans les racines de la culture afro-brésilienne, dans un spectacle vibrant, sensoriel et universel.

Line up :

Karla da Silva : chant lead et percussions

Gabriel Marques: viola

James Müller : percussions

Menandro : percussions

Anne caporal : chant et percs.

Naia Sotolongo : chant et percs.

+ participation spéciales !

et DJ Cucurucho avec un set mix do Brasil muito quente !!

En préparation de son prochain album attendu pour 2026, Karla da Silva présente sur la scène de La Petite Halle son nouveau projet en création, « Batuk »:

Le dimanche 08 mars 2026

de 20h00 à 00h00

payant

Pré-ventes : 10€ (quantité limitée)

Tarif sur place : 15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-08T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-08T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-08T20:00:00+02:00_2026-03-08T00:00:00+02:00

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.facebook.com/events/1461181622278436/



Afficher la carte du lieu La Petite Halle et trouvez le meilleur itinéraire

