Sotak Samba Club invite Marcos Sacramento + DJ set Mix do Brasil ! LA PETITE HALLE Paris Samedi 13 septembre, 19h00 10/15/20€

La voix de Marcos Sacramento fait résonner la samba depuis plusieurs années déjà dans les quartiers bohèmes de Rio de Janeiro.

Le Gouvernement Fédéral du Brésil présente :

SOTAK SAMBA CLUB invite Marcos Sacramento à La Petite Halle de La Villette, Paris.

Samba do Sacramento !

A écouter / voir / suivre : [https://www.instagram.com/sambadosacramento/](https://www.instagram.com/sambadosacramento/)

Chanteur, compositeur, acteur connu et reconnu, Marcos Sacramento est un interprète hors pair. Il prête sa magnifique voix pour les plus belles sambas sur un répertoire finement choisi.

Il compte au cours de sa carrière plus de 15 albums enregistrés, des nominations pour le Latin Grammy Award et le prestigieux Prix de la Musique Brésilienne.

Son projet de roda de samba cartonne à Rio de Janeiro et réunit une fois par mois un public énorme d’afficcionados de la samba .

Un nouvel album , Arco, est également sorti récemment, plébiscité par la presse Brésilienne.

Samba de bamba ? C’est à La Petite halle de La Ville – Sotak Samba Club !

Le public parisien connaît déjà l’ambiance conviviale et déchaînée qui règne lors de ces rendez-vous et rodas de samba à La Petite Halle , les 2èmes dimanches de chaque mois. On accueille à tour de rôle, les meilleurs artistes de la Samba. Artistes en tournée, d’ici ou d’ailleurs, attendez-vous au meilleur du genre, toujours assuré par la programmation soignée de Soraya Camillo/Sotak Musik.

__________________________________

PROGRAMMATION

Roda de samba, samba de bamba avec:

Marcos Sacramento : chant lead

Luiz Flavio Alcofra: guit 7 cordes

Matheus Donato : cavaquinho

Netinho : pandeiro et percussions

Kayodê Encarnaçao: percussions

Bocarum : percussions

+ DJ set MIX DO BRASIL avec DJ CUCURUCHO & AMIGOS ! ☀️ ✨

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

⌲ [https://www.instagram.com/djcucurucho_tonigroova](https://www.instagram.com/djcucurucho_tonigroova)

⌲ [https://www.facebook.com/djcucurucho](https://www.facebook.com/djcucurucho)

⌲ [http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias](http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias)

⌲ [https://www.instagram.com/le_bal_tropical_paname](https://www.instagram.com/le_bal_tropical_paname)

+ Invités surprises !

————

INFOS PRATIQUES

LA PETITE HALLE, LIEU VIVANT AU CŒUR DE LA VILLETTE

La Petite Halle est un lieu hybride et chaleureux situé au cœur du Parc de la Villette, entre salle de concerts, restaurant-bar et espace de vie nocturne. Accessible, inclusif et ouvert à toutes les curiosités, elle défend une programmation éclectique portée par un socle jazz élargi. Un jazz comme ouverture, comme langage commun entre les musiques afro-descendantes : hip-hop, soul, électro, RnB… L’esprit ici est à la fusion, à la mixité, la recherche sonore et à la liberté artistique. Véritable laboratoire pour musiciens, la Petite Halle accueille aussi bien des jeunes talents que des figures cultes, dans une volonté affirmée de rendre la culture vivante et exigeante accessible au plus grand nombre.

ACCÈS

La Petite Halle – Parc de la Villette

211 Avenue Jean Jaurès, Paris 19ᵉ

M(5) : Porte de Pantin

T(3B) : Porte de Pantin

RER(E) : Pantin

VÉLIB : Porte de Pantin

Accès PMR : via la Cité de la Musique

RESPECT & INCLUSIVITÉ

Aucun comportement discriminatoire ne sera toléré : racisme, sexisme, homophobie, transphobie, harcèlement.

➪ Instagram : [https://www.instagram.com/lapetitehalle/](https://www.instagram.com/lapetitehalle/)

➪ Site Web : [https://www.lapetitehalle.com/](https://www.lapetitehalle.com/)

➪ Page Shotgun : [https://shotgun.live/…/la-petite-halle-de-la-villette](https://shotgun.live/…/la-petite-halle-de-la-villette)

➪ Facebook : [https://www.facebook.com/lapetitehalle/](https://www.facebook.com/lapetitehalle/)

️ Billetterie :

[https://www.billetweb.fr/sotak-samba-club-invite-marcos-sacramento-samba-do-sacramento](https://www.billetweb.fr/sotak-samba-club-invite-marcos-sacramento-samba-do-sacramento)

Pré-ventes – 1er lot à 10€ (quantité limitée)

2ème lot pré-vente : 15€

Tarif sur place 20€

Horaires :

warm up/pause / fin de concert : DJ set !

19h : ouverture de la salle

21h30 : 1er set Samba do Sacramento

22h30 à 23h30 : pause DJ set avec Cucurucho et amigos !

23h30 à 00h30 : 2ème set Samba do Sacramento

Après concert : DJ set au bout de la soirée !!!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-13T23:59:00.000+02:00

