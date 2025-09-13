Sotak Samba Club invite Marcos Sacramento + DJ set Mix do Brasil ! La Petite Halle Paris

Sotak Samba Club invite Marcos Sacramento + DJ set Mix do Brasil ! La Petite Halle Paris samedi 13 septembre 2025.

Le Gouvernement Fédéral du Brésil présente : SOTAK SAMBA CLUB invite Marcos Sacramento à La Petite Halle de La Villette, Paris.

Samba do Sacramento :

À écouter, voir, suivre ici

La voix de Marcos Sacramento fait résonner la samba depuis plusieurs années déjà dans les quartiers bohèmes de Rio de Janeiro.

Chanteur, compositeur, acteur connu et reconnu, Marcos Sacramento est un interprète hors pair. Il prête sa magnifique voix pour les plus belles sambas sur un répertoire finement choisi.

Il compte au cours de sa carrière plus de 15 albums enregistrés, des nominations pour le Latin Grammy Award et le prestigieux Prix de la Musique Brésilienne.

Son projet de roda de samba cartonne à Rio de Janeiro et réunit une fois par mois un public énorme d’afficcionados de la samba .

Un nouvel album , Arco, est également sorti récemment, plébiscité par la presse Brésilienne.

Samba de bamba ? C’est à La Petite halle de La Ville – Sotak Samba Club !

Le public parisien connaît déjà l’ambiance conviviale et déchaînée qui règne lors de ces rendez-vous et rodas de samba à La Petite Halle , les 2èmes dimanches de chaque mois. On accueille à tour de rôle, les meilleurs artistes de la Samba. Artistes en tournée, d’ici ou d’ailleurs, attendez-vous au meilleur du genre, toujours assuré par la programmation soignée de Soraya Camillo/Sotak Musik.

PROGRAMMATION

Roda de samba, samba de bamba avec:

Marcos Sacramento : chant lead

Luiz Flavio Alcofra: guit 7 cordes

Matheus Donato : cavaquinho

Netinho : pandeiro et percussions

Kayodê Encarnaçao: percussions

Bocarum : percussions

+ DJ set MIX DO BRASIL avec DJ CUCURUCHO & AMIGOS !

+ Invités surprises !

Le samedi 13 septembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

Pré-ventes :

1er lot à 10€ (quantité limitée)

2ème lot : 15€

Tarif sur place : 20€

Tout public.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.facebook.com/events/24194480610204178