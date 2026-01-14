Danseuse, chorégraphe et performeuse italienne Chiara Bersani souffre d’une forme modérée d’ostéogenèse imparfaite, mesurant 98 cm, elle s’intéresse à la signification politique d’un corps en interaction avec la société. La recherche sur son identité et son corps loin des normes l’amène à créer plusieurs performances (dont Seeking Unicorns programmé au Festival Everybody en 2022).

Sottobosco est sa dernière création présentée pour la première fois à Paris. En écho à son enfance, la chorégraphe s’interroge sur notre capacité à faire face à l’adversité, à se mouvoir dans l’espace malgré un corps empêché. Ensemble, Chiara Bersani et la danseuse Elena Sgarbossa invitent le public dans le sous-bois d’une forêt imaginaire. Ces personnes se sont-elles égarées ou ont-elles été abandonnées par quelqu’un d’autre ? Ou est-ce qu’un jour la forêt a poussé tout autour d’elles ? Dans cet habitat mystérieux, elles évoluent enveloppées par la lumière et les sons. Chiara Bersani propose une allégorie de la vie et de la survie, en interrogeant la place des corps handicapés dans la société.

Premières dates parisiennes pour cette création programmée dans les plus grands festivals européens

Chiara Bersani tisse une forêt imaginaire où corps en situation de handicap, sons et lumière forment une communauté vibrante et poétique.

Le jeudi 19 février 2026

de 18h30 à 19h20

Le mercredi 18 février 2026

de 18h30 à 19h20

payant

Spectacle de 11 à 22 euros

Pass 3 spectacles 40 euros.

Tout public.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

