Soubenn Noz concours de soupes et Fest-Noz Salle Multifonctions Sizun
Soubenn Noz concours de soupes et Fest-Noz Salle Multifonctions Sizun samedi 28 mars 2026.
Soubenn Noz concours de soupes et Fest-Noz
Salle Multifonctions Bourg de Saint-Cadou Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 17:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Groupes Fañfar Hej da Ru, Folzig, Merc’hed an Elorn, Paotred ar Riwall, Tassin/Le Sommer, Yod, Gauchard/Depoix/Audran, Céline, Anne-Laure et Gaetan. .
Salle Multifonctions Bourg de Saint-Cadou Sizun 29450 Finistère Bretagne
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English : Soubenn Noz concours de soupes et Fest-Noz
L’événement Soubenn Noz concours de soupes et Fest-Noz Sizun a été mis à jour le 2026-02-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX