Soubenn Noz concours de soupes et Fest-Noz Salle Multifonctions Sizun

Soubenn Noz concours de soupes et Fest-Noz

Salle Multifonctions Bourg de Saint-Cadou Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Groupes Fañfar Hej da Ru, Folzig, Merc’hed an Elorn, Paotred ar Riwall, Tassin/Le Sommer, Yod, Gauchard/Depoix/Audran, Céline, Anne-Laure et Gaetan. .

Salle Multifonctions Bourg de Saint-Cadou Sizun 29450 Finistère Bretagne

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English : Soubenn Noz concours de soupes et Fest-Noz

L’événement Soubenn Noz concours de soupes et Fest-Noz Sizun a été mis à jour le 2026-02-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX