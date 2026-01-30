Soubenn West Festival des bols à manger Les Ateliers des Capucins Brest

Soubenn West Festival des bols à manger

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

2026-03-01 11:30:00

2026-03-01 14:30:00

2026-03-01

Avis aux gourmands !

Douze chefs locaux rivalisent de créativité pour vous faire goûter leurs nouvelles recettes.

Préparez-vous pour une ambiance aux petits oignons avec un marché de producteurs, des animations et bien d’autres surprises savoureuses !

A l’origine de l’association, des chefs, des artisans, des producteurs réunis dans un collectif autour d’une volonté commune de valoriser le patrimoine culinaire breton et faire bouger la scène gastronomique finistérienne.

L’idée est de proposer des événements éphémères et novateurs de manière ludique et originale où le plaisir et partage sont rois. Il s’agit d’une association à but non lucratif, les acteurs dynamiques s’engagent bénévolement afin d’apporter leur talent, leur savoir-faire, leur enthousiasme…

Les recettes sont saupoudrées d’une ambiance festive, familiale et décontractée grâce à une programmation musicale gourmande et un marché des producteurs aux petits oignons.

