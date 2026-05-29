SOUEICHKFÉ FÊTE SES 10 ANS ! SOUEICHKFÉ Soueich

Soueich

SOUEICHKFÉ FÊTE SES 10 ANS !

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:30:00

fin : 2026-09-09 18:30:00

Date(s) :

2026-09-09

SoueichKfé fête ses 10 ans !

Nous célèbrerons cet anniversaire à l’occasion de notre reprise après la pause estivale.

Nous célèbrerons cet anniversaire à l’occasion de notre reprise après la pause estivale.

Une entrée en fanfare avec le Rural Jazz Band et tous ceux des amis et adhérents qui souhaitent participer à notre Scène Ouverte Musiciens, chanteurs, comédiens, clowns, lecteurs, maquilleurs… sont les bienvenus, faites-vous connaître !

Le Cercle de Tarot est ouvert le mercredi après-midi. Ouvert à tous

Le stationnement est interdit sur la Place des Gîtes sauf aux résidents, transport de matériel scénique et personnes à mobilité réduite. Dans les rues alentour, respectez les emplacements et devant les portes et portails. .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

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English :

SoueichKfé celebrates its 10th anniversary!

We’ll be celebrating this anniversary when we resume after the summer break.

L’événement SOUEICHKFÉ FÊTE SES 10 ANS ! Soueich a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE