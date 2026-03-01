Soufflage de verre Atelier lapin œuf Uzerche

Soufflage de verre Atelier lapin œuf

24 rue Pierre Mouly Uzerche Corrèze

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-11 09:30:00
fin : 2026-03-14 10:45:00

2026-03-11 2026-03-18

Activité spéciale Pâques.
Atelier lapin ou œuf. En famille, entre amis ou en solo, venez participer à la création de votre objet en verre.
A partir de 8 ans.
Tarif 60€ pers.
Réservations obligatoires https://lalchimisteverre.ellohaweb.com ou 06.50.32.33.68
ou lalchimiste.uzerche@gmail.com

Objet à récupérer le lendemain.   .

24 rue Pierre Mouly Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

