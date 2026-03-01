Soufflage de verre Atelier lapin œuf Uzerche
Soufflage de verre Atelier lapin œuf Uzerche mercredi 11 mars 2026.
Soufflage de verre Atelier lapin œuf
24 rue Pierre Mouly Uzerche Corrèze
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-11 09:30:00
fin : 2026-03-14 10:45:00
2026-03-11 2026-03-18
Activité spéciale Pâques.
Atelier lapin ou œuf. En famille, entre amis ou en solo, venez participer à la création de votre objet en verre.
A partir de 8 ans.
Tarif 60€ pers.
Réservations obligatoires https://lalchimisteverre.ellohaweb.com ou 06.50.32.33.68
ou lalchimiste.uzerche@gmail.com
Objet à récupérer le lendemain. .
24 rue Pierre Mouly Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 32 33 68 Lalchimiste.uzerche@gmail.com
English : Soufflage de verre Atelier lapin œuf
