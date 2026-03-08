Soufflage de verre Démonstration Uzerche
Soufflage de verre Démonstration Uzerche mercredi 11 mars 2026.
Soufflage de verre Démonstration
24 rue Pierre Mouly Uzerche Corrèze
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-11 2026-03-18
Venez découvrir la magie du travail du verre en fusion et assister à la réalisation d’une pièce en verre sculpté et d’une pièce en verre soufflé avec explication de toutes les étapes de A à Z.
Vous avez même la possibilité de faire personnaliser l’objet réalisé devant vous (couleur au choix), de l’acheter et de repartir avec (le lendemain après refroidissement).
Tarif: à partir de 2€ pers. à partir de 3 ans.
Réservations obligatoires https://lalchimisteverre.ellohaweb.com ou 06.50.32.33.68
ou lalchimiste.uzerche@gmail.com .
24 rue Pierre Mouly Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 32 33 68 Lalchimiste.uzerche@gmail.com
