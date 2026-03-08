Soufflage de verre Démonstration Uzerche

Soufflage de verre Démonstration

Venez découvrir la magie du travail du verre en fusion et assister à la réalisation d’une pièce en verre sculpté et d’une pièce en verre soufflé avec explication de toutes les étapes de A à Z.

Vous avez même la possibilité de faire personnaliser l’objet réalisé devant vous (couleur au choix), de l’acheter et de repartir avec (le lendemain après refroidissement).

Réservations obligatoires https://lalchimisteverre.ellohaweb.com ou 06.50.32.33.68

ou lalchimiste.uzerche@gmail.com .

24 rue Pierre Mouly Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 32 33 68 Lalchimiste.uzerche@gmail.com

