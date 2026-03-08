Soufflage de verre Mini-atelier Flower Power Uzerche

Soufflage de verre Mini-atelier Flower Power

24 rue Pierre Mouly Uzerche Corrèze

Tarif : 37 – 37 – EUR

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-14

2026-03-11 2026-03-18

Activité spéciale Pâques.

Mini-atelier Fleur avec démonstration incluse. En famille, entre amis ou en solo, venez participer à la création de votre objet en verre.

A partir de 6/8 ans.

Tarif 37€ pers.

Réservations obligatoires https://lalchimisteverre.ellohaweb.com ou 06.50.32.33.68

ou lalchimiste.uzerche@gmail.com

Fleur à récupérer le lendemain. .

24 rue Pierre Mouly Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 32 33 68 Lalchimiste.uzerche@gmail.com

