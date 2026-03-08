Soufflage de verre Mini-atelier Flower Power Uzerche
Soufflage de verre Mini-atelier Flower Power
24 rue Pierre Mouly Uzerche Corrèze
Tarif : 37 – 37 – EUR
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-14
2026-03-11 2026-03-18
Activité spéciale Pâques.
Mini-atelier Fleur avec démonstration incluse. En famille, entre amis ou en solo, venez participer à la création de votre objet en verre.
A partir de 6/8 ans.
Tarif 37€ pers.
Réservations obligatoires https://lalchimisteverre.ellohaweb.com ou 06.50.32.33.68
ou lalchimiste.uzerche@gmail.com
Fleur à récupérer le lendemain. .
24 rue Pierre Mouly Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 32 33 68 Lalchimiste.uzerche@gmail.com
