Soufflage du verre à la canne, L’atelier du verre, Saint-Méloir-des-Ondes

Informations pratiques

Soufflage du verre à la canne 19 et 20 septembre L’atelier du verre Ille-et-Vilaine

Présenté par 2 jeunes souffleuses de verre / participation au chapeau pour la soif des verriers » / 40 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Travail des souffleuses de verre :

– Raviver : de nouvelles couleurs,

– Résister : toujours là après 38 ans !

– Réimaginer : presse papier « zéro déchets », vase soufflé « zéro déchets ».

Comment réimaginer, réinventer, réutiliser des pièces cassées ?

– façonnage d’un presse papier zéro déchets

– Soufflage à la canne d’un vase réutilisant des copeaux de verre cassés.

L’atelier du verre 4 rue de Radegonde 35350 Saint-Méloir-des-Ondes Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 89 18 10 http://www.idverre.net/durand-gasselin https://www.facebook.com/people/LAtelier-du-Verre-%C3%A0-soi/100063623648786/ Atelier de verriers à la canne, depuis 1988, style scandinave, gais et coloré, Art de la table, objets déco…, restauration et sur mesure.

« Martine Durand Gasselin a connu la Suède en se rendant à pied de Rennes à Stockholm.

C’est à l’école du verre d’Orrefors, dans ce pays à la lumière subtile, qu’elle a appris à souffler le verre.

Elle a, ensuite, complété sa formation à l’Ecole des Arts Appliqués de Copenhague.

Lauréate de la Fondation de France, elle participe à de nombreuses expositions au Danemark, en Belgique, en Hollande et en France. » Centre du village, derrière l’église

Travail des souffleuses de verre

©mdg