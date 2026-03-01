SOUFFLE DE BRETAGNE ORCHESTRE D’HARMONIE DE SAINT-NAZAIRE Quai des Arts Pornichet

SOUFFLE DE BRETAGNE ORCHESTRE D’HARMONIE DE SAINT-NAZAIRE

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2026-03-08 16:00:00

2026-03-08

Un moment musical à ne pas manquer avec l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire en concert

L’Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire est le digne héritier des orchestres d’harmonie des villes, villages, animant la vie musicale au début du XXe siècle.

Comptant aujourd’hui soixante-dix musiciens de tous âges, origines et parcours musicaux variés, il n’a cessé de se produire en concert sur toute la presqu’île et de représenter la ville, en France et à l’étranger, chaque fois qu’il en a eu l’opportunité.

Véritable orchestre à danser pour cette création, l’OHSN jouera des œuvres originales, composées sur des rythmiques de pas de danses traditionnelles avec deux musiciens un brin allumés Ronan Le Gouriérec et François Robin. Si ces rythmiques sont respectées pour tous les airs, les thèmes, les arrangements et les couleurs harmoniques sont purement inventées, créant ainsi une nouvelle forme de musique traditionnelle imaginée.

Les esthétiques sont nombreuses et s’inspirent aussi bien des modes traditionnels que du rock, du funk, du jazz, du métal ou de Messiaen. Une musique orchestrale à danser ou à écouter. Respirez, accrochez-vous et laissez-vous emporter !

