Souffle encore ! Bibliothèque Maurepas Rennes
Souffle encore ! Bibliothèque Maurepas Rennes samedi 11 avril 2026.
Souffle encore ! Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 11 avril, 10h00 Ille-et-Vilaine
sur réservation
Initiation à la respiration pour apaiser le corps et l’esprit
Ici, le souffle devient un guide : il réveille le corps, l’apaise, l’anime. Il ouvre un espace pour se recentrer, relâcher les tensions, et laisser place au mouvement libre. Par des exercices de respiration, de relaxation guidée et pour finir par une danse collective, chacun est invité à habiter son corps avec douceur, énergie et présence.
Public adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-11T12:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38
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