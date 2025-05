Souffle ! – Par Mathilde Lechat – Panno’Kids – Salle Paul Fort Nantes, 25 mai 2025 16:00, Nantes.

Gratuit : non 6 € Billetteries :- pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / [billetterie@pannonica.com](mailto:billetterie@pannonica.com) Tout public, Jeune Public, En famille

Souffle ! invite le public à se lover sur des îlots douillets, au cœur d’un espace immersif vibrant de son et de lumière, avec l’intention d’offrir un moment d’écoute intemporel, en résonance avec la curiosité sonore des tout-petits et des plus grands.Chanteuse et exploratrice sonore, Mathilde Lechat a choisi, dans ce spectacle, de sonoriser et de spatialiser son propre souffle, pour donner à entendre ses nuances : sa rugosité, sa puissance, mais aussi sa fragilité. Les sens en éveil et l’imaginaire en émoi, le public est invité à voyager dans un paysage sonore intense et subtil.Jeune public à partir de 6 moisOuverture des portes à 10h et à 15h30 – Spectacle à 10h30 et à 16hLe public s’installera sur le plateau de la salle Paul Fort. Jauge limitée.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000