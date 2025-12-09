SOUFFLE ROMANTIQUE CONCERT ADAC Le Conservatoire Reims
Le Conservatoire 20 Rue Gambetta Reims Marne
Tarif : 14 – 14 – 18 EUR
Début : 2025-12-09 19:30:00
fin : 2025-12-09
2025-12-09
Tout public
Ce programme d’ombres et de lumières mêle dans un souffle romantique et passionné des chefs d’œuvre reconnus tels que la lumineuse sonate Le printemps de Beethoven et l’intense troisième et dernière sonate de Brahms au lyrisme de la magnifique sonate injustement méconnue de Mel Bonis et au petit bijou ciselé qu’est la Romance d’Amy Beach.
PROGRAMME
Œuvres de Beethoven, Bonis, Beach, Brahms
ARTISTES
Elsa Grether violon et Aline Piboule piano .
