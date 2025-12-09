SOUFFLE ROMANTIQUE CONCERT ADAC Le Conservatoire Reims

SOUFFLE ROMANTIQUE CONCERT ADAC

Le Conservatoire 20 Rue Gambetta Reims Marne

Tarif : 14 – 14 – 18 EUR

Début : 2025-12-09 19:30:00

Ce programme d’ombres et de lumières mêle dans un souffle romantique et passionné des chefs d’œuvre reconnus tels que la lumineuse sonate Le printemps de Beethoven et l’intense troisième et dernière sonate de Brahms au lyrisme de la magnifique sonate injustement méconnue de Mel Bonis et au petit bijou ciselé qu’est la Romance d’Amy Beach.

PROGRAMME

Œuvres de Beethoven, Bonis, Beach, Brahms

ARTISTES

Elsa Grether violon et Aline Piboule piano .

Le Conservatoire 20 Rue Gambetta Reims 51100 Marne Grand Est

