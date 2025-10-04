Souffle, souffle cachalot Champigny-sur-Veude

Chaque année, au mois d’octobre, le festival « Et si on en parlait ? », organisé par le Département, réunit de nombreuses bibliothèques autour d’un thème commun pouvant porter à débat. Le thème de cette année est le voyage.

A cette occasion, la bibliothèque de Champigny-sur-Veude propose une soirée sur ce thème, avec deux temps forts

– à 20h « Chants du Monde » par la chorale des P’tites Notes de Champigny-sur-Veude

– à 20h30 Le conteur Jean-Marc Derouen et son complice accordéoniste Yann-Loïc Joly nous embarquent au cœur de l’imaginaire breton à travers ce spectacle inspiré d’une nouvelle d’Anatole Le Braz.

Pêche à la morue, chasse à la baleine, amours et trahison sont contés en mots, en chansons et en musique.

Réservation conseillée au 02 47 95 74 68 ou bibchampigny@hotmail.fr .

Chapelle des Soeurs Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 74 68 bibchampigny@hotmail.fr

English :

Every year in October, the « Et si on en parlait? » festival, organized by the Département, brings together numerous libraries to discuss a common theme. This year’s theme is travel.

German :

Jedes Jahr im Oktober versammelt das vom Département organisierte Festival « Et si on en parle? » zahlreiche Bibliotheken zu einem gemeinsamen Thema, das zu Diskussionen anregen kann. Das diesjährige Thema lautet « Reisen ».

Italiano :

Ogni anno, in ottobre, il festival « Et si on en parlait? », organizzato dal Dipartimento, riunisce un gran numero di biblioteche per discutere un tema comune. Quest’anno il tema è il viaggio.

Espanol :

Todos los años en octubre, el festival « Et si on en parlait? », organizado por el Departamento, reúne a un gran número de bibliotecas para debatir sobre un tema común. El tema de este año son los viajes.

