Souffle, souffle, cachalot Chapelle des sœurs Champigny-sur-Veude

Souffle, souffle, cachalot Samedi 4 octobre, 20h00 Chapelle des sœurs Indre-et-Loire

A partir de 10 ans

Début : 2025-10-04T20:00 – 2025-10-04T21:00

Fin : 2025-10-04T20:00 – 2025-10-04T21:00

Le conteur Jean-Marc Derouen et son complice accordéoniste Yann-Loïc Joly, nous embarquent au cœur de l’imaginaire breton à travers ce spectacle inspiré d’une nouvelle d’Anatole Le Braz.

Pêche à la morue, chasse à la baleine, amours et trahison sont contés en mots, en chansons et en musique. Au cours de ce long voyage sur terres et océans, les artistes nous font passer du tragique au comique sans nous laisser le temps de respirer.

Chapelle des sœurs Rue d'Enfer 37120 Champigny-sur-Veude

Jean-Marc Derouen