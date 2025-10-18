Souffle, souffle cachalot Sainte-Maure-de-Touraine

45 avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Samedi 2025-10-18

Chaque année, au mois d’octobre, le festival Et si on en parlait ? , organisé par le Département, réunit de nombreuses bibliothèques autour d’un thème commun pouvant porter à débat. Le thème de cette année est le voyage.

A cette occasion, la bibliothèque de Sainte-Maure-de-Touraine vous propose un spectacle avec le conteur Jean-Marc Derouen, accompagné à l’accordéon par Yann-Loïc Joly.

Inspiré d’une nouvelle d’Anatole Le Braz, ce spectacle vous plonge dans l’imaginaire breton à travers des récits de pêche à la morue, de chasse à la baleine, d’histoires d’amour et de trahison, portés par les mots, la musique et les chansons.

Ne manquez pas ce voyage poétique et musical !

Réservation conseillée au 02 47 65 42 29. .

English :

Every year in October, the Et si on en parlait? festival, organized by the Département, brings together numerous libraries to discuss a common theme. This year’s theme is travel.

German :

Jedes Jahr im Oktober versammelt das vom Département organisierte Festival Et si on en parle? zahlreiche Bibliotheken zu einem gemeinsamen Thema, das zu Diskussionen anregen kann. Das diesjährige Thema lautet Reisen .

Italiano :

Ogni anno, in ottobre, il festival Et si on en parlait? , organizzato dal Dipartimento, riunisce un gran numero di biblioteche per discutere un tema comune. Quest’anno il tema è il viaggio.

Espanol :

Todos los años en octubre, el festival Et si on en parlait? , organizado por el Departamento, reúne a un gran número de bibliotecas para debatir sobre un tema común. El tema de este año son los viajes.

