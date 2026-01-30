Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas ! Visite-atelier Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas ! Visite-atelier Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mardi 14 avril 2026.
Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas ! Visite-atelier
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Une visite animée destinée aux plus jeunes.
Visite-atelier pour les 4-6 ans.
Sur réservation. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
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L’événement Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas ! Visite-atelier Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)