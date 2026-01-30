Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas ! Visite-atelier Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas ! Visite-atelier

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Une visite animée destinée aux plus jeunes.

Visite-atelier pour les 4-6 ans.

Sur réservation. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

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English :

L’événement Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas ! Visite-atelier Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)