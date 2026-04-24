Souffle Tzigane Parc de la Meta Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 14:30 – 19:00

Gratuit : oui En famille, Adulte, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

À partir de 15h : Histoires à la volée : quelques petits récits pour les enfants du centre de loisirs de la META… et pour toutes celles et ceux qui passent. À 17h30 : Scène ouverte : chacun est convié à monter sur scène pour dire une histoire, un poème, une chanson. Les participantes du stage Studio d’été sont particulièrement attendues… À 18h : Contes féroces — avec Adrian Iordan et Anne-Gaël Gauducheau.Nos contes et chansons d’enfance… ceux qu’on croit doux, familiers, rassurants — si on les regarde de plus près, ne le sont pas tant que ça. Sous le sucre, ça pique. On y croise la peur, le désir, la ruse, la perte — tout ce qui déborde.L’accordéon d’Adrian s’en mêle, la parole s’y frotte, et les histoires retrouvent leur nerf. à la BÊTE DE SCÈNE au parc de la META, rue de l’Étang, NantesARTISTES : Adrian Iordan, Anne-Gaël Gauducheau, Balthazar Bodin ET AUSSI, dès 14h30 : des livres, des tapis, des chaises longues pour se la couler douce.ET BIEN SÛR à 19h : le lancer de couleurs !

Parc de la Meta Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100



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