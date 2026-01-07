Souffler sur les braises

Place de la Mairie Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 21:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Et si l’amour n’avait pas d’âge ?

Découvrez un spectacle poignant mêlant théâtre, danse et slam, qui donne la parole aux seniors sur leur vie affective, leurs désirs et leurs secrets en abordant avec sensibilité et humour les questions de désir, de consentement et de tendresse à tout âge.

Place de la Mairie Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

English :

What if love had no age?

Discover a poignant show combining theater, dance and slam, which gives seniors the chance to talk about their emotional lives, desires and secrets, tackling with sensitivity and humor the issues of desire, consent and tenderness at any age.

L’événement Souffler sur les braises Chédigny a été mis à jour le 2026-01-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire