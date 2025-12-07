Souffles d’Amour Concert de l’Harmonie Sainte Cécile (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde

Souffles d’Amour Concert de l’Harmonie Sainte Cécile (Théâtre de Brive)

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Vous aimez les histoires d’amour qui finissent bien ? L’Harmonie Municipale Sainte-Cécile aussi !

Hélas, les compositeurs des œuvres qui vont être interprétées lors de ce concert de fin d’année, préfèrent le drame, le mensonge et la trahison… De quoi vous faire passer par toutes les émotions en cinq morceaux, A Viking’s Tale, Battle of Hearts, Tosca, West Side Story et les Demoiselles de Rochefort. Vous laisserez-vous emporter par Souffles d’Amour , une soirée où les mélodies de l’orchestre tisseront une ode vibrante à la passion ?

Tout public

Entrée 12€ (demi-tarif sous conditions) .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80

