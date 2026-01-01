Souffleur de rêves rue Marius Moustier Fuveau

Souffleur de rêves

Samedi 31 janvier 2026 de 15h à 16h30. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 16:30:00

2026-01-31

Spectacle des élèves musiciens de l’école de musique de Fuveau & celle du Pays d’Aix

Ce spectacle est le fruit d’un travail collectif enrichissant, où les élèves auront l’opportunité de se produire en duos, trios ou grands ensembles.

Ces projets de classe, qui prennent différentes formes, sont complémentaires et permettent de donner une cohérence au travail individuel réalisé tout au long de l’année, en accord avec la politique de l’établissement qui valorise le jeu collectif.

Venez nombreux soutenir nos jeunes musiciens et découvrir le fruit de leur travail acharné !

Ce sera l’occasion de les voir se confronter au public et de partager un moment musical inoubliable autour de cette belle histoire de B. Villiot et T. Prugne.

Nous vous attendons avec impatience ! .

rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Performance by student musicians from the Fuveau & Pays d’Aix music schools

This performance is the result of an enriching collaborative effort, where students will have the opportunity to perform in duos, trios or large ensembles.

